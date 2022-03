Genoa, Masiello al Toronto al posto di Mimmo Criscito

Masiello potrebbe presto salutare il Genoa e potrebbe andare a Toronto al posto di Criscito.

L’esperto centrale classe ’86 starebbe valutando molto attentamente il da farsi e potrebbe accettare l’offerta dei canadesi. Masiello, il cui contratto scade a giugno, si accaserebbe da subito alla nuova squadra visto che il suo utilizzo è diventato sempre più scarso. Il giocatore infatti non sembra rientrare nei programmi del tecnicoBlessin.

Masiello finora ha collezionato solo 7 presenze in campionato, tutte arrivate tra i mesi di ottobre e dicembre. Con l’arrivo di Blessin, l’ex Atalanta non è mai sceso in campo visto che l’ultima presenza risale al derby della Lanterna perso dal Genoa per 3-1. Stando a quanto riportato da Sky Sport potrebbe essere proprio questa l’ultima partita di Masiello con la maglia del Grifone.