Un controllo della Stradale con l'etilometro

Intensa campagna di prevenzione stradale per quattro settimane

In occasione della giornata in memoria delle vittime della strada, che si celebra quest’anno il 19 novembre, è stata organizzata dalla Polizia di Stato un’intensa campagna di prevenzione stradale e di repressione delle condotte di guida in stato di alterazione.

In tutta Italia, per quattro fine settimana, sono stati programmati, contemporaneamente in tutte le province, servizi finalizzati al contrasto della guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti e/o sotto effetto di alcol.

Nella provincia della Spezia, la Polizia Stradale, durante tutti i fine settimana indicati, effettuerà servizi mirati nelle aree adiacenti ai locali della “movida”.

Solo in questo fine settimana sono stati effettuati controlli su 31 veicoli e 44 persone. Sono risultati positivi all’etilometro ben 6 conducenti, di cui un neopatentato. Ai conducenti è stata ritirata la patente e 4 di loro sono stati deferiti all’autorità giudiziaria.