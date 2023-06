Pegli, si tuffa in mare di notte e non riesce a rientrare a riva: paura per una giovane

Paura la scorsa notte sulla spiaggia di Genova Pegli, dove una giovane genovese si è tuffata in mare ma non riusciva più a rientrare a riva.

Gli amici che erano con lei hanno fatto scattare i soccorsi e sul posto sono intervenuti i carabinieri, i militari della Capitaneria di porto e i sanitari del 118.

Alla fine la giovane è riuscita a nuotare e a guadagnare il ritorno a riva, ma è rimasta molto spaventata.

Nonostante non avesse sintomi da annegamento e si trovasse in buone condizioni, è stata trasportata in ambulanza per accertamenti all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.