Pastorino con Anlaids: sabato 1 dicembre test rapido Hiv tra viale Sauli e via S. Vincenzo

“Nella mattinata di sabato 1 dicembre parteciperò a ‘Facciamolo Rapido’ iniziativa di prevenzione contro l’HIV promossa da ANLAIDS a Genova. Presso lo stand situato all’angolo tra Viale Sauli e Via San Vincenzo, si potrà effettuare gratuitamente il test salivare e ricevere counselling da personale sanitario appositamente formato”.

Lo ha dichiarato oggi il capogruppo regionale Gianni Pastorino (Rete a Sinistra/Liberamente Liguria).

“La Liguria – ha aggiunto Pastorino – è la quarta regione in Italia per numero annuo di nuove infezioni. Moltissimi i casi diagnosticati tardivamente, quando la malattia è già in stadio conclamato. Si tratta di notizie che dovrebbero far preoccupare, e molto. Ma in questa regione se ne parla troppo poco.

Invece è una questione che riguarda tutti, perché nonostante gli enormi progressi compiuti dalla ricerca, la diffusione è ancora altissima. Quindi è davvero importante che quante più persone aderiscano e partecipino attivamente a questa iniziativa.

In Italia sono circa 4.000 le nuove diagnosi di infezione HIV registrate ogni anno. Il dato è in crescita soprattutto tra i giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni. E sono ancora troppi coloro che trasmettono l’infezione inconsapevolmente.

E’ necessario che la politica dia un segnale forte. Presenteremo una mozione che stabilisca la distribuzione gratuita dei contraccettivi per le fasce deboli e gli under 26. Fermo restando che andrà intensificata l’attività di informazione e sensibilizzazione, anche attraverso i corsi di educazione alla sessualità promossi nelle scuole”.