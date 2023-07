Parchi di Nervi, Soirée Rachmaninoff inaugura il Nervi Music Ballet Festival

Beatrice Rana, Massimo Spada, Ludovica Rana con la creazione di Riva & Repele e i balletti di Uwe Scholz

Soirée Rachmaninoff inaugura domenica 2 luglio alle ore 21.15 ai Parchi di Nervi il Nervi Music Ballet Festival: un omaggio a Sergej Rachmaninoff (1873-1943) di cui quest’anno si celebrano i 150 dalla nascita e gli 80 anni dalla morte. Lo spettacolo, in prima assoluta, è stato ideato da Daniele Cipriani con la consulenza musicale di Gastόn Fournier-Facio.

«Rachmaninoff è stato un autore generosissimo per il pianoforte e per noi pianisti; la sua musica è energia, poesia, racconto – a volte molto triste – sempre ricco di tantissimi colori e suggestioni – dichiara Beatrice Rana. Ci piace pensare che in questa serata realizziamo il suo sogno di vedere una coreografia sulle Danze Sinfoniche. In occasione del suo compleanno, ci piace fargli questo regalo».

Sarà protagonista della serata la pianista Beatrice Rana, tra le più richieste a livello mondiale. Insieme a lei il pianista Massimo Spada e la violoncellista Ludovica Rana eseguiranno alcuni dei più amati preludi e sonate del compositore russo, in dialogo con i ballerini in scena; sul palco anche Ettore F. Volontieri – ex Direttore generale della Fondazione Rachmaninoff presso Villa Senar in Svizzera – che racconterà in prima persona ricordi e aneddoti della vita e della carriera di Rachmaninoff.

Il programma si apre con la riproduzione di una storica registrazione del Preludio in do diesis minore op. 3 n. 2 nell’esecuzione di Rachmaninoff stesso. Seguono Vocalise in mi minore op. 34 n. 14 nella versione per pianoforte e violoncello eseguito dalle sorelle Rana, e il Preludio in re maggiore op. 23 n. 4 eseguito da Massimo Spada. A questi momenti solistici se ne aggiungeranno altri in cui i musicisti interpreteranno i brani di Rachmaninoff in dialogo con i ballerini sul palco. Verranno poi interpretate le coreografie di Uwe Scholz Sonata – sull’Andante dalla Sonata per violoncello e pianoforte in sol minore op. 19, e Trio – sull’Andantino, dalla Suite n. 2 per 2 pianoforti op.17 – con Rachele Buriassi (Les Grands Ballets Canadiens), Esnel Ramos (Les Grands Ballets Canadiens, già Balletto Nazionale di Cuba) e Oleksii Potiomkin (già Teatro dell’Opera di Kyiv).

A seguire, in prima assoluta, la coreografia Alla fine del mondo, sulle Danze Sinfoniche op. 45, dei coreografi/danzatori Sasha Riva e Simone Repele, che saranno anche interpreti accanto a Yumi Aizawa (già Grand Théâtre de Genève), Parvaneh Scharafali (già Nederlands Dans Theater), Riccardo Ciarpella, Luca Curreli, Francesco Curatolo, Chiara Dal Borgo, Giulia Pizzuto, Chiara Ranca.

Commenta Daniele Cipriani: «Aleggia su Soirée Rachmaninoff un profondo senso d’amore, amore romantico, per la famiglia, per il proprio paese, per la natura… Ma soprattutto per la musica. Un amore che si libra, dolce e struggente al contempo, dalle parole e dalle note di Rachmaninoff, eseguite dai tre meravigliosi musicisti in scena, elaborate dalla sensibilità di tre eccezionali coreografi e colte al volo dai danzatori. Questo, dunque, è il nostro omaggio: evocare la figura di Rachmaninoff e rendere visibile la sua musica, realizzando – gli artisti tutti e io ne siamo convinti – il suo sogno». ELI/P.