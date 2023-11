Domenica per cuori forti in casa Park Tennis Genova. Nella 5° giornata di Serie A1 maschile i gialloblù vincono 4-2 contro Match Ball Siracusa mentre nella Serie A2 femminile le liguri pareggiano 2-2 in rimonta sul campo del Tannis Training Foligno.

Il Girone A della Serie A1 maschile si conferma equilibratissimo.Il Tc Italia batte la capolista Tc Crema 5-1 mentre il Park Tennis ospita a Genova il Match Ball Siracusa. Buona la “prima” per Marius Copil che batte in due set Antonio Caruso (6/4, 6/1). Gianluca Mager, sempre più leader del gruppo, non lascia neppure un game ad Antonio Massara (6/0, 6/0). I siciliani accorciano le distanze grazie ad Alessandro Ingarao che ha la meglio su Luigi Sorrentino per 6/1, 6/2. Occhi puntati sul quarto singolo, quindi, con Matteo Viola che lotta alla pari con Philippe Yannich Maden. Primo set tiratissimo che finisce al tie-break per lo straniero (8/6). Reazione super del gialloblu che vince 6/3 il secondo parziale, ma cede nel terzo per 6/2. Alla fine dei singolari è quindi parità per 2-2.

Mager e Viola riportano il Park avanti vincendo il doppio contro Ingarao-Caruso in modo netto (7/5, 6/1). Più equilibrata la sfida tra Copil-Sorrentino e Massara-Maden. Gli ospiti vincono il primo set 6/3. Reazione di cuore e testa per i padroni di casa che strappano il break e vincono 6/4 il secondo set. Si va al super tie-break.

Equilibrio e tensione. Gli ospiti scattano e si portano sul 4/6. Reazione di forza per i gialloblu che firmano un break di 5 punti e ribaltano tutto: 9/6. Punto finale e apoteosi per Copil e Sorrentino che regalano al Park la preziosissima vittoria finale per 4-2.

Il girone A si confermo “gruppo di ferro”. Tre squadre in due punti a una giornata dalla fine. Il Tc Crema comanda con 10 punti e domenica prossima sfiderà Siracusa. Tc Italia è secondo a 9, un punto avanti rispetto al Park Tennis e domenica si giocherà lo scontro diretto a Forte dei Marmi. I verdetti sono tutti possibili. Il Park può ancora accedere alla semifinale, ma potrebbe anche rischiare di finire terzo e passare così dai play-out. Un finale emozionante e imprevedibile.

“Non mi aspettavo la sconfitta di Crema”, commenta il capitano Gianluca Naso. E’ stata una domenica particolare. I ragazzi hanno messo in campo il cuore e hanno vinto una gara molto importante. Bravi tutti e una menzione speciale per Marius Copil che ha dimostrato grande attaccamento alla squadra. Sua moglie sta per dare alla luce il secondo figlio ma lui ha voluto a tutti i costi essere al nostro fianco. Adesso ci prepariamo per l’ultima incredibile giornata. E’ un girone pazzesco. Lo avevamo detto fin dall’inizio e si è confermato durissimo e molto equilibrato. Ci giocheremo tutte le nostre carte come sempre con grande impegno e determinazione”.

Grande equilibrio anche a Foligno nella sfida di A2 femminile tra Tennis Training e Park Tennis Genova. Le gialloblu di Giorgia Buchanan vanno avanti grazie a Cristiana Ferrando che vince in sue set /6/4, 6/2) l prima sfida contro Chiara Girelli.

Le umbre pareggiano grazie a Maria Toma che ha la meglio sulla ligure Costanza Traversi (6/3, 6/2). La sfida junior tra Lucrezia Musetti e Giulia Tedesco è molto tirata nel primo set. Lo vince la padrona di casa al tie break (7/3) e poi dilaga vincendo 6/1 il secondo parziale.

Il Park Tennis va sotto 2-1 ma nel doppio si riscatta con la stessa Musetti che, affiancata dalla Ferrando, sorride dopo 91 minuti di gioco grazie al super tie-break. Primo set per le gialloblu (6/3) e ritorno delle umbre Toma/Tedesco che vincono il secondo parziale (6/4). Nel super tie-break il Park esulta (10/4) e conquista il punto grazie al 2-2 finale.

“Gara difficile su un campo molto veloce a cui le nostre avversarie sono ovviamente più abituate”, spiega la capitana Giorgia Buchanan. “Brava Cristiana Ferrando a vincere il suo singolare e anche il doppio. E’ un punto preziosissimo che ci permette di andare a Prato, domenica prossima, a giocarci l’accesso ai playoff promozione. Con un punto dovremmo accedere al post season e cercheremo di raggiungere il traguardo con tutto l’impegno e la passione che le ragazze sanno mettere in campo”