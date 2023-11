Eletto il nuovo direttivo Unuci di Sanremo e Imperia

IMPERIA. 13 NOV. Sarà il Colonnello Filippo Veglia a guidare il sodalizio militare dell’UNUCI (Unione Nazionale Ufficiali in Congedo) nel prossimo quadriennio.

Nei giorni scorsi infatti si sono svolte a Sanremo, nella sede della sezione matuziana, le elezioni per il rinnovo delle cariche in seno alla associazione che vede riuniti gli Ufficili in congedo di Sanremo ed Imperia. Dopo ben 25 anni è avvenuto il cambio della guardia: alla guida della sezione provincial

e dell’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo, fino ad ora presiduta dal Capitano Domenico Prevosto, è subentro il Colonnello Veglia. Il nuovo direttivo risulta così composto: Capitano Giorgio Bergamini, Capitano Marco Bellugi, Tenente Salvatore Marino, Tenente di Vascello Costantino Dinielli ed il Capitano Domenico Prevosto.

“Sono stati 25 anni che porterò dentro e che fanno parte della mia vita- commenta un commosso Prevosto- Ringrazio tutti coloro che in questi anni hanno collaborato e ricordo chi oggi non è più con noi e che tanto ha fatto per il bene dell’ Unuci.

Una Associazione che consegno al mio successore in fase di crescita, formata da soci motivati e capaci. Auguri Buon lavoro al Colonnello Veglia, con il quale congratulo e rivolgo i miei com

plimenti ed auguri al nuovo Consiglio Direttivo. Ringrazio tutti coloro che si sono candidati e in particolare con i candidati alla Presidenza per il loro spirito di servizio nei confronti della Associazione”.

Nei prossimi giorni i nuovi consiglieri si riuniranno fra loro per decidere le attribuzioni dei vari incarichi in seno al direttivo.

L’ associazione dei militari in congedo è aperta a chi, militare in congedo delle FFAA, o Corpi armati dello Stato, vorrà iscriversi. E’ possibile iscriversi anche come simpatizzanti: è sufficiente inviare la domanda al segretario di UNUCI Sanremo, scrivendo all’indirizzo di posta elettronica unucisanremo@libero.it.

Per chi volesse conoscere meglio le iniziative della sezione Unuci di Sanremo- Imperia, è possibile visitare la pagina Facebook Unucisanremo, oppure contattare direttamente la segreteria (Via Pallavicino, 4 Sanremo) scrivendo all’ indirizzo di posta elettronica unucisanremo@libero.it oppure telefonando al numero 3472916280.

La segreteria è aperta il lunedì, dalle 10 alle 12 ed il mercoledì, dalle 16 alle 18. L’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia (U.N.U.C.I.) è l’associazione degli Ufficiali che hanno appartenuto, con qualsiasi grado, alle Forze Armate ed ai Corpi Armati dello Stato italiano. Dell’Unuci fa parte anche la Riserva Selezionata.

CLAUDIO ALMANZI