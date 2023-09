Omicidio Marassi, compagno di cella indagato. Vittima colpita a morte mentre dormiva

E’ indagato per omicidio volontario Luca Gervasio, il detenuto di 48 anni compagno di cella di Roberto Molinari, il 58enne senza fissa dimora trovato morto, col volto tumefatto e il cranio sfondato, stamane nel carcere di Marassi.

La Procura di Genova ha infatti aperto un fascicolo per omicidio e sta valutando se sottoporre Gervasio a ulteriore misura cautelare o meno.

Il 48enne al pm, recatosi in carcere per interrogarlo, non avrebbe ammesso il presunto delitto.

Dopo i rilievi degli investigatori della Sezione omicidi e della Polizia scientifica della Questura genovese, l’esame autoptico sul cadavere verrà eseguito nei prossimi giorni.

Secondo quanto ricostruito, Molinari sarebbe stato ucciso nella prima mattinata di oggi.

Sarebbe stato colpito, più volte, mentre dormiva con uno sgabello o con la gamba di un tavolo dal compagno di cella e non avrebbe avuto il tempo di reagire.

Da capire ancora il movente.

I due detenuti erano stati collocati in cella insieme al primo piano della sesta sezione, quella dove vengono ospitate le persone che in passato hanno avuto tensioni con gli operatori del carcere.