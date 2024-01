Oltre 72 milioni l’impatto economico complessivo del Salone Nautico 2023

La 64^ edizione dal 19 al 24 settembre

Genova – La 64^ edizione del Salone Nautico Internazionale di Genova, tenutasi dal 19 al 24 settembre 2023, ha lasciato un’impronta significativa con un impatto economico complessivo straordinario che supera i 72 milioni di euro.

L’evento, oltre a essere il cuore pulsante dell’industria nautica nazionale, ha sottolineato la forte connessione tra la manifestazione e la città di Genova.

Un progetto di promozione internazionale

La prima tappa del progetto 2024 di promozione internazionale del Salone Nautico è stata segnata dalla partecipazione al Boot di Düsseldorf.

Questo progetto mira a sostenere le aziende italiane come ambasciatrici del Made in Italy nautico in tutto il mondo.

Il Docu-film Sea More e gli highlights

Ulteriori tappe sono pianificate nei prossimi mesi, coinvolgendo eventi internazionali chiave e una novità intrigante: il lancio del docu-film “Sea More” e di highlights dedicati al Salone Nautico e a Genova.

Il docu-film di 9 minuti, realizzato in collaborazione tra Confindustria Nautica e BsideFilms, sarà presentato al Premio FILM IMPRESA e successivamente utilizzato nelle attività di internazionalizzazione. Gli highlights, concentrati sul Salone Nautico e sulla città di Genova, saranno protagonisti della strategia digitale di comunicazione di Confindustria Nautica.

Il valore del Salone Nautico

Il presidente di Confindustria Nautica, Saverio Cecchi, sottolinea il legame stretto tra il Salone Nautico e Genova, evidenziando come l’evento rappresenti un simbolo identitario e un catalizzatore di valore per la città. Il Salone ha trasformato Genova in una vera Capitale della nautica, attirando il meglio dell’industria mondiale per oltre 60 anni.

«Il legame tra il Nautico e Genova è da sempre strettissimo: la manifestazione è un elemento di traino e simbolo identitario della città, un evento che porta sul territorio tantissimo valore – commenta Saverio Cecchi, Presidente di Confindustria Nautica. È un evento estremamente complesso e articolato. Da oltre 60 anni porta a Genova il meglio dell’industria mondiale, oltre ad essere la casa dell’industria nautica nazionale. Il Salone rappresenta la trasformazione di Genova in Capitale della nautica.»

Un impatto economico record

Il Salone Nautico Internazionale ha generato un valore di oltre 50 milioni di euro attraverso la ricaduta dei visitatori, certificato da Nielsen. L’impatto economico complessivo, stimato in 72 milioni di euro, include il contributo degli organizzatori e degli espositori, sottolineando l’importanza economica e culturale dell’evento.

Verso il futuro

Alessandro Campagna, Direttore Commerciale del Salone Nautico, guarda al futuro con ottimismo, annunciando l’apertura delle iscrizioni per la 64^ edizione nel settembre 2024. Il lungo lavoro collaborativo con il Comune di Genova e la Regione Liguria, supportato dal Governo nazionale, promette un’edizione innovativa e all’avanguardia che rafforzerà ulteriormente la posizione del Salone Nautico Internazionale di Genova nel panorama mondiale.