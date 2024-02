Sabato 10 e Domenica 11 Febbraio 2024 con apertura al pubblico dalle 10,00 alle 18,30 con orario continuato, allo Stadium nei pressi della Fiumara si svolge, sotto l’egida dell’Anfi, la Mostra Felina (World Cats).

Gatti di tutte le razze provenienti da tutta Europa arriveranno a Genova per disputare i Campionati Internazionali di Bellezza e saranno presenti per tutto il tempo.

All’interno dell’esposizione, sono presenti vari stand che esporranno simpatici regali dedicati gatti. Altri, invece, che daranno dei consigli utili sulla loro giusta alimentazione.

Per motivi sanitari è vietato introdurre alla manifestazione cani, gatti, di qualsiasi taglia o altri tipi di animali.

Costo del biglietto: 8,50 euro intero; 6,50 euro ridotto (Over 70, studenti universitari e bambini fino ai 12 anni); gratis per bambini fino a tre anni, portatori di invalidità dal 75% e relativo accompagnatore, forze dell’ordine in divisa e per i tesserati Anfi previa presentazione tessera e documento di riconoscimento.

Disponibile punto ristoro e Bar.