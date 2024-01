Nei giorni Venerdi 5 e sabato 6 gennaio allo Stadio una Mostra dedicata a Gianluca Vialli

Un grande appuntamento per gli sportivi genovesi, non solo per quelli di fede blucerchiati: allo Stadio di Marassi ci sarà una Mostra dedicata a Gianluca Vialli.

Proprio nei giorni che la città di Rapallo, prima in Italia, dedica una strada all’indimenticabile campione, il Museo Samp-Doria ha organizzato una mostra a lui dedicata.

Infatti, ad un anno dalla sua scomparsa, tra le mura dello Stadio Luigi Ferraris è stata organizzata una mostra per onorare la memoria dell’ex bomber della Sampdoria.

L’esposizione, intitolata “Un uomo, un campione, Gianluca Vialli”, resterà aperta due giorni: venerdì 5 gennaio dalle ore 12 alle ore 19 e sabato 6 gennaio dalle ore 10 alle ore 19.

L’ingresso per i tifosi ed il pubblico – assolutamente gratuito – sarà situato dalla porta 7 del lato tribune dello stadio genovese.

Verrà comunque collocata un’urna per la raccolta di eventuali offerte, da destinare alla “Fondazione Vialli e Mauro”, a cui verranno devoluti anche gli incassi dello spettacolo organizzato per l’8 gennaio al Teatro Carlo Felice “My name is Luca. Ballata per Vialli”.

L’idea del Museo Samp-Doria, cui alla presidenza c’è Maurizio Medulla, è stata immediatamente patrocinata dalla società blucerchiata, ed ha coinvolto molto da vicino la famiglia del calciatore: infatti, il nipote Riccardo porterà delle magliette appartenute allo zio da esporre alla mostra, per poi proseguire verso Cremona dove si svolgerà una messa in ricordo di Gianluca.

In mostra sarà possibile vedere fotografie, gigantografie e tanti cimeli (maglie, palloni autografati, gagliardetti etc) per ricordare la lunga e prestigiosa carriera di una leggenda ormai non solo blucerchiata, ma che appartiene a tutti coloro che amano il calcio ed hanno amato un calciatore; un calciatore che si è dimostrato ben più di un campione sportivo, ma un esempio di vita da ricordare tutti i giorni.

FRANCO RICCIARDI