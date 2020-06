Il CT della Nazionale Roberto Mancini fa l’analisi dei suoi ragazzi a 12 mesi dall’Europeo rinviato per Covid.

“I nostri ragazzi fra 12 mesi avranno più esperienza e saranno molto più scaltri. Dall’altro lato ci saranno più difficoltà perchè il tempo sarà poco e dovranno giocare tante partite. Avremo molti più giocatori nelle convocazioni rispetto ai soliti e questo ci darà l’opportunità di essere più attenti ai ragazzi”.

“I giovani che giocano in Nazionale sono di grande qualità e possono avere un grande futuro, sia in Nazionale che nei grandi club. La strada è quella giusta anche per i club. In Italia i giocatori sono sempre nati e sono sempre stati bravi”.