Aperte le selezioni per Genova Art Expo 2020

Call for artist. Genova Art Expo 2020.

Fino al 15 giugno sono aperte le selezioni per partecipare a Genova Art Expo 2020, 6^ Esposizione Internazionale d’Arte Contemporanea.

A cura di Mario Napoli, che si svolgerà nella prestigiosa sede di Palazzo Stella a Genova, dal 4 al 18 luglio 2020.

Quella di quest’anno sarà un’edizione speciale perché coincidente con l’inaugurazione del nuovo Ponte sul Polcevera, SATURA Palazzo Stella sceglie, infatti, di celebrare questo evento, sostanziale almeno quanto evocativo per la sua città, con la sua rassegna più cosmopolita. L’imminente completamento del nuovo viadotto non rappresenta per Genova solo l’apice in un processo di ricostruzione infrastrutturale, ma un punto di partenza da cui far nascere nuove storie, per riprendere un discorso interrotto, sempre con la memoria del passato. È tempo, quindi, di ritrovarsi e riallacciare nuovi contatti. Anche attraverso l’arte.

La rassegna vuole creare un punto d’incontro fra gli artisti partecipanti, mettendo a confronto interessi e culture diverse, permettere un libero scambio di idee e favorire la creatività in un contesto internazionale. L’esposizione offrirà una grande opportunità a quanti – artisti emergenti, mid-career e maestri affermati – vorranno proporsi per poter esporre il proprio lavoro nelle splendide sale di Palazzo Stella.

Pittura, Fotografia e Scultura saranno al centro di questo evento che si presenta come appuntamento di sicuro interesse per qualità della proposta, internazionalità e numero degli autori che saranno accolti in una location prestigiosa con oltre 500 mq di spazi espositivi.

Modulo Genova ART EXPO 2020

Regolamento Genova ART EXPO 2020