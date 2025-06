Tra le tante categorie di fedeli che si sono approcciati a Roma per partecipare alle celebrazioni del Giubileo, nel fine settimana di metà giugno è stato il turno dei motociclisti.

Un evento organizzato dal Motoclub Polizia di Stato con il Motoclub I disorientati e il supporto di vari gruppi e club italiani. Migliaia di appassionati da ogni parte d’Italia e anche dall’estero con due delegazioni dalla Polonia e dal Portogallo, si sono dati appuntamento a castel Gandolfo residenza estiva del Papa, a partire dal venerdì pomeriggio.

La sera è stata caratterizzata dI tour in notturna della Capitale e dal concerto sulla piazza del borgo affacciato sul lago di Albano. Il sabato mattina appuntamento a Roma centro per l’udienza di Papa Leone xiv che ha ricevuto un casco e una giacca donati dai presenti.

Dopo il passaggio per la Porta Santa tutti in visita a Roma per poi dirigersi a castel Gandolfo per la visita alla residenza papale e ai giardini. In serata concerto della banda della Polizia di Stato e nuovi tour in notturna per la città.

La conclusione dell’evento è attivata domenica con la messa presso il Santuario del Divino Amore con benedizione dei caschi. Al termine ognuno si è diretto verso casa consapevole di aver preso parte ad un evento unico e ripetibile ma solo tra venticinque anni. Roberto Polleri

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook, Twitter e YouTube

Photo Gallery