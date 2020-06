Carlo Gandolfo, sindaco di Recco aggiorna l’ordinanza sui comportamenti e norme da osservare e seguire sulle spiagge libere.

L’ordinanza, sarà in vigore fino al 14 giugno 2020 e integra l’ordinanza dell’ Ente Regione Liguria sulle norme a salvaguardia della salute pubblica e mitigare il rischio della diffusione Covid-19.

Tra i vari provvedimenti adottati si può leggere:

– per le spiagge dei Frati, Belvedere Tenco, Rotonda Baden Powell e Scogliera della “Ciappea” sono individuati specifici varchi di accesso e di uscita presidiati da apposito personale che garantisce il contingentamento del numero dei fruitori. Tale numero, unitamente alle regole di utilizzo, sara’ indicato in apposita cartellonistica posizionata nei pressi dei punti di accesso;

– le restanti spiagge e scogliere non in concessione potranno essere soggette a controllo dinamico al fine di verificare il rispetto delle norme generali delle regole di utilizzo che saranno indicate in apposita cartellonistica posizionata nei punti di accesso;

– è vietato posizionarsi a meno di mt. 1,5 dai confini che delimitano le aree demaniali;

– l’accesso alle concessioni demaniali marittime posizionate in sponda destra del Torrente Recco in Via P.ta Sant’Anna è consentito solo dalle entrate dei singoli stabilimenti al fine di garantire il mantenimento del contingentamento dei fruitori delle stesse.

«Il provvedimento ̶ spiega il sindaco Gandolfo ̶ regola l’utilizzo di scogliere e arenili per permettere ai bagnanti di godere, in sicurezza e serenità, la nostra spiaggia e il nostro mare. Confidiamo che tra pochissimo tempo potranno raggiungerci anche i turisti, quelli che già ci conoscono e ci amano e, perché no, anche altri.» ABov.