Nasce a Rivarolo il nuovo ambulatorio dentistico del dottor Uberto Piccardo

E’ operativo al 57 di via Rivarolo a Genova il nuovo Ambulatorio Dentistico del Dottor Uberto Piccardo.

Il centro è stato inaugurato venerdì 22 marzo scorso e ha visto la partecipazione di tanti residenti ma anche, fra gli altri, del Presidente del Municipio 5 Valpolcevera Federico Romeo, del consigliere regionale Stefano Balleari e dell’ex assessore Stefano Garassino.

Nato a due passi dall’ex Mira Lanza, il centro vuole diventare il punto di riferimento per tutta la Val Polcevera e non solo, per quanto riguarda la prevenzione, la cura e la conservazione dei denti.

Diretto dal capace Dottor Giovanni Calabretto si estende su una superficie di 530 metri quadri e dispone di oltre un centinaio di posti auto.

La clinica dentistica di Uberto Piccardo di via Rivarolo offre al paziente tutta l’assistenza a 360° di cui un paziente può aver bisogno.

Dalla prevenzione, l’igiene orale, le cure dentarie per arrivare all’implantologia e alle protesi fisse e mobili e all’ortodonzia. Particolare attenzione viene rivolta all’odontoiotria infantile.

Presso l’ambulatorio dentistico si effettuano, infatti: implantologia dentale e protesi, ortodonzia invisibile, otturazioni, devitalizzazioni, chirurgia orale. Protesi fissa, protesi mobile, sbiancamento denti, pedodonzia, igiene orale ed estetica del sorriso.

Inoltre è presente una sala raggi con TAC Cone Beam 3D, Ortopantomografo e Teleradiografo digitali con i quali è possibile effettuare tutte le radiografie.

Il centro è dotato anche di una sala sterilizzazione separata dove avviene la decontaminazione asettica dello strumentario.

Nella struttura si trova anche di un laboratorio odontotecnico interno. Oltre ad un gruppo di continuità elettrogena che garantisce fino a tre ore di autonomia alla struttura.

«Significa – precisa il Dottor Piccardo – che anche in caso di black out lunghi non ci saranno interruzioni nel funzionamento delle macchine. Questo è fondamentale se si sta operando su un paziente».

Ambulatorio Dentistico del Dottor Uberto Piccardo: una clinica dentistica di massimo livello e all’avanguardia

Il Dottor Uberto Piccardo, è un dentista molto noto a Genova ed è titolare di un ambulatorio dentistico nel centro di Genova, in via Maragliano. Ha voluto creare questa nuova struttura, utilizzando e ristrutturando degli spazi già esistenti ed abbandonati ritenendo che anche questa parte della città: «doveva avere una clinica dentistica di massimo livello e all’avanguardia».

E’ lui stesso a dichiararlo: «Quando abbiamo visto questo open space vuoto e abbandonato da tempo, ci siamo un po’ spaventati ma era chiara la potenzialità di questo spazio. Proprio nel progetto di rinascita del quartiere di Rivarolo attraverso la riqualificazione dell’ex Mira Lanza. Abbiamo capito che anche questa parte della città poteva e doveva avere una clinica dentistica di massimo livello e all’avanguardia come nel centro di Genova».

«Così – aggiunge Piccardo – abbiamo ridisegnato e ristrutturato questi spazi rendendoli efficienti e moderni e li abbiamo dotati delle più avanzate tecnologie dentali. La grande forza della nuova clinica dentistica di Rivarolo è, senza dubbio, anche lo straordinario team di medici odontoiatri e specialisti nei vari settori e attività».

Della stessa opinione è il Direttore Sanitario del centro, il Dottor Giovanni Calabretto, qualche capello bianco, con all’attivo 40 anni esperienza, tanta esperienza ma anche tanta umanità.

«Il nostro team mette insieme figure di grande esperienza e storia professionale ma anche specialisti più giovani, appassionati, dotati di una formazione all’avanguardia. In pratica sono il Direttore Sanitario di questo centro bellissimo creato dall’esperienza del Dottor Piccardo e responsabile di un gruppo, di una squadra di ragazzi eccellenti che lavorano in un ambiente importante, luminoso ed accogliente».

Ambulatorio Dentistico del Dottor Uberto Piccardo: lo staff

A oggi gli specialisti attivi nel nuovo centro dentistico di Rivarolo, oltre al direttore sanitario Giovanni Calabretto e al dottor Uberto Piccardo, specializzato in chirurgia orale e implantologia, e in protesi dentarie, sono Fabrizio Tuccillo, chirurgia orale e impiantologia. Massimiliano Misso Rossini, protesi dentale, chirurgia orale e impiantologia; Lodovica Tuo, odontoiatra infantile, specializzata in pedodonzia; Federico Parodi Baiardi, specialista in odontoiatria conservativa, endodonzia e implantologia.

Ancora Emanuele De Giovanni, chirurgia dentale, parodontologia e protesi dentale; Francesca Gibelli e Ludovica Zarino, specializzate in ortodonzia “invisibile”, e gli igienisti dentali Gianluca Grasso, Federica Mento e Chiara Scotto.

Internet: http://www.dentista.ge/

Facebook: https://www.facebook.com/dentistagenova/

