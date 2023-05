Mondo della musica in lutto: è morta Tina Turner

Aveva 83 anni

Il mondo della musica e in particolare del Rock’n Roll piange la sua regina: all’età di 83 anni è morta Tina Turner. Ad annunciarlo il suo portavoce, secondo quanto riporta Sky News. Anna Mae Bullock in arte Tina Turner si è spenta nella sua abitazione a Kusnacht, vicino Zurigo, in Svizzera.

“Tina Turner, la Regina del Rock’n Roll, è morta serenamente oggi all’età di 83 anni dopo una lunga malattia nella sua casa di Küsnacht vicino a Zurigo, in Svizzera. Con lei, il mondo perde una leggenda della musica e un modello”.

In 60 anni di carriera, la cantante ha vinto otto Grammy di cui sei negli anni Ottanta ed è stata onorata con una stella sulla Hollywood Walk of Fame e un’altra sulla St. Louis Walk of Fame.

Una delle sue più celebri canzoni “The best”