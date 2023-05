Paura in A12, cavi elettrici colpiscono veicolo in galleria tra Genova Est e Bolzaneto

Cantieri infiniti e caos autostrade. Intorno alle 19 di oggi si è sfiorata la tragedia nella galleria Monte Sperone in A12 tra Genova Est e Genova Bolzaneto, dove sono crollati i cavi elettrici degli impianti di illuminazione dei neon.

Un veicolo, che stava transitando in galleria in quel momento, è stato colpito sul parabrezza e risulta che anche altri mezzi siano stati scontrati dai cavi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale e i sanitari del 118, anche se per fortuna si sono registrati soltanto 3 feriti lievi, che sono stati trasportati in codice giallo al Villa Scassi di Genova Sampierdarena.

Code e disagi per gli automobilisti, con pesanti ripercussioni sulla viabilità.

Secondo una prima ricostruzione, i cavi elettrici sarebbero stati tranciati da un pullman in corsa, che poi si sarebbe allontanato senza fermarsi. La scena sarebbe stata ripresa dalle telecamere di sicurezza.

Intorno alle 20 di oggi i responsabili di Autostrade per l’Italia hanno chiuso il tratto tra Genova Est e l’allacciamento con l’A7 in direzione Genova.

Al momento sono in corso le operazioni per installare una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta al fine di ripristinare nel più breve tempo possibile la circolazione in direzione Genova.

Agli utenti che lungo la A12 sono diretti verso il capoluogo ligure si consiglia di uscire alla stazione di Genova Est e, dopo aver percorso la viabilità ordinaria, rientrare in autostrada in A7 a Genova Ovest.