Moconesi, automobilisti si pestano dopo incidente: divisi dai carabinieri

Moconesi – Due automobilisti di 48 e 51 anni, coinvolti in un incidente stradale a Moconesi a bordo delle rispettive auto, sono scesi dai mezzi e se le sono date di santa ragione anche utilizzando corpi contundenti.

Sul posto sono giunti i carabinieri che li hanno divisi. E’ intervenuta in soccorso anche un’ambulanza della Croce Rossa di Gattorna.

Il più giovane è stato trasportato all’ ospedale di Lavagna con trauma cranico, l’altro è stato medicato sul posto per alcune per ferite al volto e al costato ma ha rifiutato il trasporto in ospedale.