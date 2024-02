Ieri mattina alla Spezia si è verificato l’ennesimo incidente sul lavoro.

Un operaio è rimasto ferito gravemente dopo essere stato colpito da una putrella ad una gamba durante la manovra di una gru.

Sul posto è arrivato il 118 con ambulanza Pubblica Assistenza Gialla Spezia e l’automedica Delta 1.

L’uomo è stato soccorso e portato in codice rosso al Sant’Andrea.

Sul posto, in via della Pianta, dove è avvenuto l’incidente, sono anche giunti gli ispettori dell’Asl5 – PSAL per le verifiche del caso.