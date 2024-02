Social & Digital Media Specialist e Cyber sistemista: i professionisti che “vanno a ruba”. Iscrizioni prorogate fino all’8/02/2024.

Social & Digital Media Specialist e Cyber sistemista, tutte le info.

Il mondo del digitale apre le porte a tantissimi giovani che aspirano a lavorare in tempi brevi e ad avere possibilità di carriera. Con ITS-ICT Accademia Digitale Liguria in soli due anni puoi specializzarti e diventare uno dei professionisti più richiesti dalle aziende. Ecco come!

I professionisti delle nuove tecnologie digitali vanno letteralmente a ruba, in Italia come nel resto del mondo. Se è un ambito che ti appassiona e nel quale vorresti lavorare, sei nel posto giusto!

ITS-ICT Accademia Digitale Liguria è un’eccellenza italiana che propone corsi ITS gratuiti e innovativi nell’ambito delle tecnologie digitali. Perché parliamo di eccellenza? Ti basterà sapere che oltre l’80% dei diplomati, a un anno dal titolo, trova lavoro nel settore.

Questo perché, grazie a una didattica personalizzata e al contributo di docenti professionisti ed esperti del mondo ICT, i corsi di ITS-ICT forniscono le basi utili per ottenere l’impiego che hai sempre sperato di trovare.

Visto il grande successo di richieste le iscrizioni sono prorogate fino all’8 febbraio 2024 per i corsi Social & Digital media Specialist e Cyber Sistemista che preparano a ricoprire figure professionali tra le più ricercate dalle maggiori aziende italiane del settore ICT.

Il Tecnico superiore “Social & Digital Media Specialist” è una figura professionale orientata alla comunicazione e al marketing digitale, che possiede competenze specifiche in ambito ICT, digital marketing e social media marketing, utili a sostenere aziende, professionisti e enti vari nei processi d’innovazione e transizione digitale, per accrescerne la competitività anche in ottica internazionale.

Grazie alle sue competenze, lo specialista in Social & Digital Media è in grado di progettare e realizzare strategie di marketing e di comunicazione basate su obiettivi condivisi con il cliente, intervenendo così nell’ideazione, nella pianificazione e nella realizzazione di campagne che integrano la comunicazione online con quella offline, individuando gli strumenti più idonei per la creazione di contenuti web e social (testi, grafica, video, podcast).

Il “Cyber sistemista” è una figura professionale che rappresenta la naturale evoluzione del classico sistemista hardware/software e dell’amministratore di reti informatiche.

L’esperto in sicurezza di sistemi e reti, infatti, possiede le competenze sia per gestire sistemi operativi e reti di computer (con lo scopo del buon governo delle componenti hardware e software, e del funzionamento corretto ed efficiente dei sistemi operativi e delle reti), sia per garantire la sicurezza degli stessi.

In particolare, l’esperto in sicurezza di sistemi e reti è in grado di inquadrare gli aspetti tecnici della sicurezza all’interno del contesto tecnico e giuridico attuale, conosce i principali standard di sicurezza, sa come implementarli e sa valutare gli elementi di vulnerabilità di un sistema o di una rete.

ITS-ICT Accademia Digitale Liguria: 1800 ore di cui quasi la metà di stage aziendale

La prima cosa da sapere sui corsi proposti è che fanno parte dell’offerta formativa dell’ITS Academy, gli Istituti Tecnologici Superiori di cui molto si parla recentemente sui media nazionali. Si tratta di percorsi di istruzione post diploma che durano due anni e che hanno il ruolo di preparare personale qualificato di alto livello, pronto per il mondo del lavoro.

Gli ITS Academy hanno il fine di migliorare il rapporto tra domanda e offerta di lavoro e spesso riescono a questo scopo, vantando tassi di occupazione dopo il diploma elevatissimi.

Il tutto grazie a corsi decisi, progettati e sviluppati con il contributo delle aziende del territorio e che rispondono proprio alle loro richieste. Per questo la didattica è fortemente laboratoriale e pratica, portata avanti da docenti provenienti dalle aziende.

In particolare, i corsi in partenza di ITS-ICT Accademia Digitale Liguria per Social & Digital Media Specialist e Cyber sistemista durano due anni e constano di un totale di 1800 ore, di cui ben 800 di stage.

Durante ogni corso, gli studenti riceveranno in dotazione un computer in comodato d’uso gratuito e avranno la possibilità di accedere a specifiche borse di studio per residenza, reddito, merito e genere.

I corsi sono rivolti a un numero massimo di 25 studenti per aula: per partecipare alle selezioni è necessario avere un diploma di istruzione secondaria di secondo grado (liceo, tecnico o professionale), oppure un diploma IFTS filiera ICT.

La selezione iniziale richiede una preparazione su tecnologica e informatica di base, e la conoscenza della lingua inglese.

Alla fine di ogni corso, dopo aver superato l’esame, si ottiene il Diploma di Tecnico Superiore, legalmente riconosciuto a livello internazionale e corrispondente al 5° livello del Quadro Europeo delle Qualifiche, con relativa certificazione.

I diplomati avranno quindi la possibilità di accedere e partecipare ai concorsi pubblici, così come previsto dalla L.99/2022 di riforma degli ITS Academy. Tutto questo rende questi percorsi delle ottime corsie preferenziali per dare valore al proprio futuro ed entrare nel mondo del lavoro!

Iscrizioni su https://www.accademiadigitaleliguria.it/corsi

Termine iscrizioni 08/02/24

Ricevi maggiori informazioni senza impegno e scrivi a segreteria@accademiadigitaleliguria.it oppure chiama il 3468497545.