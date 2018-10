Milan-Samp, Giampaolo: dobbiamo fare salto di qualità

«Se vuoi fare il salto di qualità questo tipo di gara non la devi perdere». Marco Giampaolo è lapidario nel post-partita di San Siro: «Con rispetto per il Milan, che è una grande squadra, abbiamo perso perché non siamo stati capaci di continuare a farli soffrire con il palleggio. Per come giochiamo dobbiamo ambire ad essere a nostra volta una squadra importante. Questa sconfitta va analizzata pensando e ritenendoci una formazione di rango. Non possiamo accontentarci degli elogi».

Rammarico. «In fase di possesso ho visto alcune tra le cose migliori del campionato – va avanti nella disamina il tecnico -. La fase di non possesso è stata più individuale che collettiva e quindi non mi è piaciuta. Serve attivazione mentale, cura dei dettagli in ogni aspetto. Un 3-2 difficile da digerire? C’è rammarico: dopo 95 minuti così avremmo meritato di più».