Andrea Doria d’argento in serie C

GENOVA. 29 OTT. Sabato scorso, a Mortara (Pavia), si e’ svolta la prima prova del Campionato di Serie C di ginnastica artistica femminile, che al termine delle tre prove previste, determinerà la promozione della prima squadra al campionato di serie B per il 2019. Nella Zona Tecnica 1 (comprendente Piemonte, Valle D’ Aosta e Liguria) partecipazione per due squadre liguri: Andrea Doria e Canaletto. Le ginnaste doriane pur partendo orfane di Sara Demartini, ferma per qualche problemino fisico, non si sono perse d’ animo e hanno provato a fare del loro meglio con una gara di grinta e carattere terminando al secondo posto.

La squadra dell’Andrea Doria composta dalla giovane allieva Lara Marcenaro (all’esordio tra le grandi), dalle Junior Maddalena Rodolfo Metalpa e Letizia Patrone, dalla Senior Maria Giulia Morra e dalla ginnasta in prestito della Savonese Alessia Giglio iniziava la gara al voltaggio col piede giusto e quattro salti ben eseguiti. Proseguiva alle parallele senza grossi errori, terminando la competizione con qualche imprecisione nelle esecuzioni a trave, dove lasciava alle avversarie qualche punto di troppo, e dei buoni esercizi a corpo libero.

La gara era vinta dalla Cuneoginnastica con il punteggio di 135,30 davanti alla squadra doriana ferma a punti 130,75. Al terzo posto la ginnastica Casalbeltrame con punti 127,65. La ginnastica Canaletto con le ginnaste Arianna Coppa, Greta Gherbassi, Cecilia Giorgi, Sofia Viviani, Miriam Bonati e il prestito Alessia Palazzi (Savonese) terminava la gara in sesta posizione, dietro a Pro Novara e Victoria Torino, ma davanti a CH4 e Libertas Vercelli.