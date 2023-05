Milan-Samp, dominio del Diavolo nei precedenti

130ª sfida in Serie A tra Milan e Samp: 68 vittorie rossonere, 30 blucerchiate e 31 pareggi compongono il bilancio. Il Milan ha vinto le ultime tre sfide contro la Sampdoria in campionato, i rossoneri non ottengono più successi di fila contro i blucerchiati in Serie A dal periodo tra il 1999 e il 2005 (cinque in quel caso). La Sampdoria ha vinto solo una delle ultime 10 sfide contro il Milan in Serie A (2N, 7P), segnando solo una volta più di un gol a partita in questo parziale – sette reti realizzate in totale. Il Milan non ha subito gol nel 1° tempo in alcuna delle ultime sette sfide contro la Sampdoria in Serie A; l’ultima volta che è accaduto combacia con l’ultima sconfitta contro i liguri in campionato (0-1 al Ferraris, 30 marzo 2019).