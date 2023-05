Lecce-Spezia, Semplici: Dobbiamo fare una grande prestazione

A due giorni di distanza dalla sfida in trasferta contro il Lecce, il tecnico dello Spezia Leonardo Semplici ha parlato nella consueta conferenza stampa pre-gara.

“Abbiamo lavorato con una testa diversa, chiaramente la vittoria e la prestazione ci hanno dato fiducia e un po’ di spensieratezza, cose che nelle ultime gare non avevamo avuto. Ma come ho detto stamani alla squadra ancora non abbiamo fatto niente, sta a noi dare continuità al successo contro il Milan, bisogna dare seguito andando a Lecce con la stessa cattiveria e determinazione. Stiamo cercando di prepararci al meglio per fare una grande prestazione.

In questo momento credo sia inutile stabilire una cifra salvezza, l’unica cosa che conta è affrontare le restanti gare con la massima attenzione, non vogliamo perdere questa categoria che la società ha raggiunto anni fa con grande sacrificio. Cercheremo pertanto di affrontare questo finale di stagione al meglio delle nostre potenzialità.

Stiamo cercando di capire quale assetto tattico potrà darci maggiori garanzie, stiamo valutando e credo che questo dubbio verrà sciolto nelle ultime ore, i ragazzi sicuramente si sono espressi molto bene nell’ultimo turno, ma la assenza di Amian ci costringe a valutare bene il da farsi.

Se dovessimo giocare a due davanti Shomurodov rappresenta un’alternativa possibile anche dal primo minuto, per quanto riguarda la situazione infortunati Bastoni non è recuperato, mentre si è fermato anche Caldara che già domenica nel riscaldamento durante la gara aveva accusato un problema alla caviglia.

Bisognerà riproporre l’atteggiamento e la cattiveria avuta contro il Milan, dove ho visto la fame di punti e di gol da parte dei ragazzi, è attraverso questo tipo di prestazioni che possiamo decidere il nostro destino. Quanto fatto settimana scorsa però rimane una sola partita, dovremo dare continuità perché tra due giorni ci aspetta una partita difficile in uno stadio molto caldo. Sono comunque convinto che i miei ragazzi risponderanno nel migliore dei modi.

Dovremo stare attenti a tutte le sfumature della gara, sappiamo che tante volte gli episodi indirizzano le partite, quindi sarà fondamentale far sì di spingere questi episodi dalla nostra parte, attraverso le motivazioni, la cattiveria e la determinazione che dobbiamo sempre mettere in campo. So che avremo anche un bel seguito da parte dei nostri tifosi, che ci fa molto piacere in una partita così importante, quindi non possiamo che essere fiduciosi.

Zurkowski ha una settimana di lavoro in più, sta crescendo sempre più e valuteremo come impiegarlo.

Avere tre finaliste italiane nelle coppe europee è sicuramente un aspetto importante, figlio del buon lavoro fatto sul campo, da parte dei giocatori e dei nostri allenatori; noi italiani dai momenti più difficili riusciamo sempre a venirne fuori alla grande, mi auguro che questa possa essere una ripartenza del calcio italiano in generale, per continuare ad essere sempre più competitivi sul campo e crescere sotto tutti i punti di vista, compreso quello delle strutture societarie”.