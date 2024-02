Mezza Maratona, Due Perle e Portofino Run:cambio servizio bus Amt. Cambio al servizio Bus tra Santa Margherita Ligure e Portofino.

Le due manifestazioni sportive “Mezza Maratona delle Due Perle” e “Portofino Run”, si svolgeranno nel seguente programma:

Sabato 3 e domenica 4 febbraio pertanto il servizio di trasporto pubblico nei comuni di Santa Margherita Ligure e Portofino sarà soggetto a variazioni dei percorsi Bus Amt. Chiusura della SP 227 per Portofino dalle ore 14.30 alle ore 16.15.

Linea 782: l’ultima partenza da Santa Margherita Ligure per Portofino sarà alle ore 13.37 mentre da Portofino per Santa Margherita Ligure sarà alle ore 14.00.

Linea 877: La corsa delle ore 15:20 da Nozarego transiterà dal cimitero / Comune. Il servizio riprenderà regolarmente dopo le ore 16.30.

Domenica 4 febbraio, programma della manifestazione e cambio servizio bus Amt.

Chiusura della SP 227 per Portofino dalle ore 8.30 alle ore 11.45 e di via Doria dalle ore 8.30 alle ore 9.15.

Linea 782: L’ultima partenza da Santa Margherita Ligure per Portofino sarà alle ore 7.17 mentre da Portofino per Santa Margherita Ligure sarà alle ore 7.40.

Linea 773: La corsa in arrivo in via Doria alle ore 8.40 effettuerà capolinea alla stazione FS di Santa Margherita Ligure transitando in entrambe le direzioni da via Roma. La corsa partirà per Ruta / Camogli / Recco alle ore 9.09.

Linea 798: la corsa in arrivo in via Doria alle ore 8.49 e la partenza alle ore 9.05 sempre da via Doria potrebbe subire ritardi.

Il servizio riprenderà regolarmente dopo le ore 11.45.