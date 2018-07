Mercato Albissola, colpo Jonathan Rossini dal Sassuolo

E’ ricominciata una nuova stagione per l’Albissola, neopromossa in serie C e vogliosa di stupire come già accaduto nell’ultima splendida stagione.

L’obiettivo è rendere la squadra adatta alla nuova difficile categoria, e il primo acquisto è davvero importante e di spessore.

Prosegue dunque l’attività dell’Albissola nel definire la rosa giocatori da mettere a disposizione di Mister Fossati, per il prossimo campionato di Serie C.

In quest’ottica, l’Albissola annuncia che, a rinforzo del reparto difensivo, ha firmato con la società lo svizzero Jonathan Rossini, classe 1989, difensore centrale, già nazionale svizzero, proveniente dal Sassuolo. Un giocatore di assoluta esperienza per la categoria che l’Albissola andrà ad affrontare.