Matteo Marani, medaglia di bronzo nel torneo Open nazionale, di tennis tavolo, di Varazze, nella categoria Over 1000, ottimo il bordigotto

Matteo Marani, medaglia di bronzo nel torneo Open nazionale si conferma uno dei migliori giocatori della sua categoria nonostante i 13 anni di eta’.

Ottimo risultato contando che sabatoprossimo sara’ impegnato nuovamente a Varazze nei campionati regionali Liguri Under15.

Per il Campionato regionale a squadre di C2 del GSTT Vallecrosia l’appuntamento è per il 24/02/2024con il T.T. DON BOSCO VARAZZE “AUTOSCUOLA MODERNA” posizionatosi secondo in classifica.