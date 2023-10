La scorsa notte, nel corso di un controllo ad un esercizio pubblico in via della Maddalena, i carabinieri di Genova hanno arrestato per droga un cittadino senegalese di 40 anni con pregiudizi di polizia e mai rimpatriato.

L’africano era ricercato per reati inerenti allo spaccio di stupefacenti, dovendo scontare una pena detentiva di 6 mesi di reclusione.

Al termine delle formalità, il 40enne è stato rinchiuso nel carcere di Marassi.