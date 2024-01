Lungomare Canepa, donna cadde da scooter: indagato dirigente Comune

Un dirigente del Comune di Genova, da poco in pensione, e il responsabile di una ditta di manutenzione sono indagati dalla Procura per lesioni colpose dopo che una donna è caduta con lo scooter in Lungomare Canepa a causa dell’impatto con un grosso sasso.

I fatti risalgono allo scorso marzo.

La scooterista genovese, secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia locale coordinati dal pubblico ministero Federico Manotti, stava procedendo in direzione Ponente quando ha perso il controllo del mezzo dopo avere urtato un masso cementizio che si era staccato dalla cornice ammalorata di un chiusino stradale asservito al teleriscaldamento, di cui stava facendo la manutenzione la ditta.

Secondo gli inquirenti, oltre al responsabile dell’azienda, il dirigente del Comune di Genova a capo del settore strade è responsabile perché la strada è demaniale.

La donna, cadendo, si era rotta la clavicola destra e alcune costole con una prognosi di oltre 40 giorni.