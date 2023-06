Loano non solo mare, il 15 giugno escursione sul Monte Grosso il programma è curato dalla sezione loanese del Cai

Nuovo appuntamento con “Loano non solo mare”, il programma curato dalla sezione loanese del Cai con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano. Il prossimo 15 giugno è in programma un’escursione sul Monte Grosso, cima delle Alpi Liguri di 2.007 metri posta sullo spartiacque che divide la Valle Tanaro dalla Val Casotto, lungo un itinerario che si svolge in parte tra le piste e gli impianti (alcuni in funzione, altri abbandonati) della stazione sciistica di Garessio 2000.

I partecipanti si troveranno alle 8 in piazza Valerga a Loano. Da qui si sposteranno in auto verso Garessio. La località può essere raggiunta passando per Bardineto, Calizzano e Colle del Quazzo oppure per Albenga, Zuccarello e Colle San Bernardo. Giunti a Garessio si prende la Sp178 in direzione Casotto-Garessio 2000 e in 12 chilometri circa si perviene all’ampia Colla di Casotto, dove si parcheggia e dove (intorno alle 9.15-9.30) inizia la camminata.

Dalla Colla di Casotto (a 1.380 metri) si risale una sterrata che con diversi tornanti attraversa le piste da sci di Garessio 2000 e porta su erbosi e panoramici crinali fino a raggiungere l’ampia vetta del Monte Berlino (a 1.789 metri), sormontata dal rudere della stazione d’arrivo di una seggiovia. Di qui si scende ad una stradina sterrata e si prosegue passando sotto ad uno skilift. Ancora un tratto in salita e dopo aver aggirato un roccione, il sentierino diventa più impegnativo e porta sulla prima cima del Monte Grosso, caratterizzata dalla presenza di numerosissimi ometti di pietre. Si scende quindi ad una selletta e con un’ultima ripida e breve salita si raggiunge la cima principale, che offre sui tre lati un panorama vastissimo; mentre un lato è rivolto verso l’imponente mole del vicino monte Antoroto. Il ritorno avverrà ripercorrendo in parte l’itinerario di salita e scendendo al Rifugio Savona, chiuso, ma dotato di uno spazio esterno accogliente e fornito di fontana. Terminata la sosta la camminata riprende e superato un ultimo tratto in salita inizia la discesa finale che riporta alle auto. Per chi non volesse compiere l’intero itinerario a poco meno di metà percorso c’è la possibilità di scendere direttamente al Rifugio Savona e lì aspettare il gruppo di ritorno dalla cima.

La gita avrà una durata di 4 ore e mezza e seguirà un itinerario a semianello, con difficoltà E ed un dislivello di 630 metri circa. I capigita sono: Mario Chiappero, Mino Bertone e Gianni Simonato.

Le escursioni sono gratuite e praticabili da quanti abbiano un discreto allenamento alle camminate in montagna. Per la partecipazione alla gita, i non soci Cai devono sottoscrivere l’assicurazione nominativa infortuni, da richiedere entro le 12 del giorno precedente lo svolgimento dell’attività stessa telefonando a Flavia Robaldo al numero 335.84.84.568 o, se assente, a Elena Ghiglione al numero 333.93.84.941 entro le 12 del giorno precedente la gita.

Senza assicurazione non si potrà partecipare. I partecipanti dovranno avere calzature adatte ed un abbigliamento idoneo all’ambiente montano. I capigita non ammetteranno chi non ha i dovuti requisiti. Pranzo al sacco a carico di ogni partecipante.

I partecipanti sono tenuti ad attenersi alle disposizioni anti-Covid in vigore. Per info sulle escursioni di “Loano non solo mare” è possibile contattare Beppe Peretti al numero 329.4288096.

L’obiettivo di “Loano non solo mare” è promuovere la pratica escursionistica come occasione di socializzazione, benessere personale, conoscenza e valorizzazione del territorio.