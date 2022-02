Loano, il 17 febbraio escursione sul Sentiero degli Elfi

Loano. Nuovo appuntamento con “Loano non solo mare”, il programma curato dalla sezione loanese del

Cai con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano. Giovedì 17 febbraio

è in programma un’escursione lungo il Sentiero degli Elfi.

I partecipanti si ritroveranno alle 8.30 in piazza Valerga a Loano. Da qui chi lo vorrà potrà raggiungere la

destinazione percorrendo l’Aurelia: dopo Bergeggi si segue l’indicazione per l’autostrada, al cartello

“Cimitero-Quiliano” si svolta a destra; dopo la discesa si svolta nuovamente a destra, si passa davanti al

cimitero di Savona, si prosegue dritti alla prima ed alla seconda rotonda, sempre in direzione Quiliano, e

dopo 100 metri si parcheggia a destra di fronte al ristoro Camilia. E’ possibile anche utilizzare

l’autostrada: all’uscita del casello di Savona si svolta subito a destra in direzione Vado-Quiliano. Dopo 200

metri di nuovo a destra in discesa per Valleggia, Quiliano e Cimitero, al termine della discesa si gira a

destra, si passa davanti al cimitero di Savona e si prosegue come sopra.

L’itinerario a piedi si sviluppa con un percorso ad otto. Dal ristoro Camilia si sale con un sentiero che

costeggia un parco con animali (asini, caprette, pavoni), si inoltra nella macchia mediterranea e percorre

un crinale con viste sulla vallata di Quiliano e sulla Madonna del Monte. Si arriva quindi ad una casa color

glicine, si compie un giro che scende in un rio, risale la china, passa al di sopra una vecchia frana e con

uno sterrato con belle viste ritorna alla casa color glicine. Di qui si scende sul versante fra l’autostrada e

la Madonna del Monte e si arriva a San Pietro in Carpignano (conosciuta come San Pè di Coi, San Pietro

dei Cavoli), antica chiesetta risalente al ‘200, al centro di un piccolo parco archeologico-naturalistico,

dalla quale in breve si ritorna al ristoro Camilia.

Verso le 13/13.30 è previsto, per chi lo voglia, il pranzo presso il Camilia: il menu è composto da

antipasto di salumi e formaggi, pasta (sugo carne o vegetariano) e dolce al costo di 15 euro (bevande

escluse). Le prenotazioni devono arrivare entro Prenotazioni entro martedì sera ad Enzo al 347.4650355,

ad Antonella al 331.3828254 o a Flavia al 335.8484568

L’obiettivo di “Loano non solo mare” è promuovere la pratica escursionistica come occasione di

socializzazione, benessere personale, conoscenza e valorizzazione del territorio.