Liguria isolata: tunnel Col di Tenda chiuso per guasto elettrico

In Liguria non bastavano i cantieri e chiusure autostradali o la chiusura dell’ A26 e della tratta ferroviaria tra Ovada e Genova Borzoli per il disinnesco di una bomba della seconda guerra mondiale per isolare la Liguria.

E’ stato, infatti, temporaneamente chiuso al transito il Tunnel di Tenda, lungo la SS 20 del Colle di Tenda e Valle Roja, in entrambe le direzioni di marcia.

La chiusura si è resa necessaria a causa di un problema tecnico alla linea elettrica.

A comunicarlo è l’Anas questa mattina, intorno alle 9, precisando come la chiusura “si è resa necessaria a causa di un problema tecnico alla linea elettrica all’interno del traforo”.

Anas, come percorso alternativo consiglia di utilizzare le autostrade A6 Torino-Savona e A10 Savona-Ventimiglia.

