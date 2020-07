Formula 1: a settembre ufficiale lo storico GP del Mugello

Importante e suggestiva novità nel calendario di Formula 1 stravolto dal Covid.

Nel calendario della Formula 1 2020 c’è anche il GP del Mugello: ora è ufficiale. Attraverso un comunicato è stato infatti annunciato che, dopo Monza il 6 settembre, il secondo Gran Premio d’Italia della stagione si correrà nel weekend dall’11 al 13 settembre. Ma la gara in Toscana -debutto in F1 per questo tracciato- non è l’unica novità: “Mugello e Sochi si uniranno al calendario 2020 rivisto”. Dunque c’è anche la conferma della Russia. “Questo porta il numero attuale di gare a dieci – prosegue la F1 – con altre da annunciare nelle prossime settimane. Come affermato in precedenza, ci aspettiamo che la stagione 2020 possa avere tra le 15 e le 18 gare”.