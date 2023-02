Libreria.Coop Genova Porto Antico: prossimi incontri

Libreria.Coop Genova Porto Antico: prossimo importante evento in libreria.

Venerdi 17 febbraio 2023 alle ore 18.00

Presentazione

Maurizio Galeazzo – I trecento bambini (Porto Seguro, 2023)

In dialogo con Walter Riva

Una serie di misteriose scomparse avvenute sempre il 20 agosto 2002 si intrecciano con la vicenda di Josh, un bambino che poco dopo aver compiuto il suo sesto compleanno, il 20 agosto 2022, inizia ad entrare in contatto con una creatura particolare, descritta come una «nuvola grigia come il fumo del barbecue» che si chiama XC cinque sette. “Lui” conquista il bambino, tanto che viene considerato dai genitori e dagli esperti come un amico immaginario di cui non preoccuparsi troppo per un bambino di sei anni, più sveglio per la sua età ma che sta vivendo un momento di passaggio. Emerge una storia di alieni al confine tra il bene e il male in cui Josh, Laurence, Dean e Chris fanno parte di quei trecento bambini abitanti della Terra che sono stati scelti per uno scopo più grande di loro.

Maurizio Giuseppe Galeazzo nasce a Genova nel 1955, città nella quale vive tuttora. Laureato in Lettere e in Scienze Politiche, non ha mai avuto esperienze letterarie fino alla primavera del 2020 quando, costretto in casa a causa del lockdown conseguente alla pandemia di Covid, ha iniziato a scrivere per suo diletto. Ha al suo attivo due raccolte di racconti, che spaziano tra fantascienza e surreale, Mondi (in)finiti e Cose degli altri mondi. È stato, nel 2021, tra i sette finalisti dell’annuale concorso letterario organizzato dalla rassegna Scienza Fantastica di Spotorno. Con Porto Seguro Editore ha già pubblicato L’ultimo millennio.

Walter Riva si occupa da anni di divulgazione della scienza e dell’astronomia in particolare. Responsabile del settore eventi e comunicazione dell’Università degli Studi di Genova, ne organizza gli eventi di divulgazione scientifica e di “public engagement”. Direttore dell’Osservatorio Astronomico del Righi, è presidente del Comitato Antikythera che gestisce a Genova le attività del Planetario delle Mura e le attività del Planetario itinerante del Righi. In collaborazione con l’Acquario di Genova organizza annualmente cicli di conferenze pubbliche su temi scientifici legati all’astronomia e alle discipline a essa correlate. Giornalista pubblicista, già direttore editoriale di “Le Stelle”, è il direttore responsabile della rivista “Cosmo”, edita da BFC. Collabora con il Secolo XIX e varie riviste di divulgazione scientifica.

L’incontro è ad ingresso libero: per informazioni 010.255334

Libreria.coop Genova Porto Antico

Calata Cattaneo 1 | 16128 Genova