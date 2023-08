L’estate è ben lontana dall’essere finita nella riviera dei fiori, Fiabe da colorare, The Kollege, Feat dj, Old Wild West, e non è finita !

L’estate è ben lontana dall’essere finita e a San Bartolomeo al Mare continuano le attività (gratuite) sul Lungomare delle Nazioni. Lunedì e martedì mattina appuntamento ormai irrinunciabile con lo yoga delle ore 9:00 in Largo Scofferi, che lascia spazio alla ginnastica del risveglio da mercoledì a venerdì (sempre alle 9:00 in Largo Scofferi) mentre sabato 26 torna la zumba di Arsenio in Piazza Torre Santa Maria alle ore 10:30.

Per quanto riguarda l’intrattenimento serale, per i più piccoli si rinnova l’appuntamento con Fiabe da Colorare in riva al mare, dedicato alla lettura e al disegno, in programma martedì alle 21:00 in zona Anfiteatro. Nella stessa serata alle ore 21:30 in Piazza Torre Santa Maria si esibiscono i The Kollege, giovanissimi artisti di strada che racconteranno attraverso la musica il loro progetto busking. I due fratelli, Ale e Lollo Borra, sono figli d’arte: qualcuno ricorderà sicuramente Davide Borra, musicista che ha incantato il pubblico del M&T Festival dello scorso luglio durante l’apprezzatissima esibizione dei Magasin du Cafè.

Mercoledì 23 agosto sarà una serata davvero speciale, dedicata all’inclusività e alla dimostrazione di come la passione possa portare oltre qualsiasi genere di ostacolo. Alle 21:30 in Piazza Torre Santa Maria appuntamento con Feet dj, ovvero Nicholas Deplano, 21enne di Badalucco nato senza braccia ma decisamente allergico all’immobilità. Gioca a calcio, allena, ama la musica, suona il pianoforte e fa il dj, animando serate, partecipando a trasmissioni televisive come Le Iene, dove ha incontrato Gabry Ponte, e portando ovunque il suo motto “Chi vuole farcela, ce la fa”.

La programmazione continua giovedì 24 agosto con l’intrattenimento musicale di Paolo Bianco alle ore 21:30 in Piazza Torre Santa Maria, in attesa dello spettacolo pirotecnico in onore del Santo Patrono previsto alle 23:15 sul Lungomare delle Nazioni.

Sabato 26 e domenica 27 agosto le note country risuoneranno in riva al mare grazie al raduno Old Wild West: due serate dedicate ai balli country a partire dalle 21:30 in Piazza Torre Santa Maria.

PROGRAMMA

Lunedì 21 e martedì 22 agosto – ore 9.00 – Yoga in Largo Scofferi

Martedì 22 agosto – ore 21.00 – Fiabe da colorare in riva al mare a cura di Libri al Mare con la giornalista Viviana Spada – Anfiteatro

Martedì 22 agosto – ore 21.30 – The Kollege spettacolo musicale degli artisti di strada Ale e Lollo Borra – Piazza Torre Santa Maria

Mercoledì 23 agosto – ore 21.30 – Dj Feet dj set a cura di Nicholas Deplano – Piazza Torre Santa Maria

Da mercoledì 23 a venerdì 25 agosto – ore 9.00 – Ginnastica del risveglio in Largo Scofferi

Giovedì 24 agosto – Ore 21.00 – Santa Messa nella Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo in occasione della Festa Patronale di San Bartolomeo Apostolo

Giovedì 24 agosto – ore 21.30 – Karaoke con Paolo Bianco – Piazza Torre Santa Maria

A seguire (ore 23.15 circa) Spettacolo pirotecnico in occasione del Santo Patrono – Lungomare delle Nazioni

Sabato 26 agosto – ore 10.30 – Zumba in Piazza Torre Santa Maria

Sabato 26 e domenica 27 agosto – dalle ore 21.00 – Raduno Old Wild West – Balli country in Piazza Torre Santa Maria