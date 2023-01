Le vele di Ocean Race, al via domenica prossima, al buon vento si aggiunge il profumo del Campionato Mondiale di Pesto

Le vele di Ocean Race, al via domenica prossima, 2 eliminatorie ufficiali a Genova e Alicante

Domenica 15 gennaio alle ore 12:00 in occasione della partenza ad Alicante in Spagna della più grande maratona velica intorno al mondo, verranno organizzate due eliminatorie valide per la finale del X Campionato Mondiale di Pesto che si terrà a Genova nel marzo 2024.

Nella nostra città l’eliminatoria verrà organizzata sul palco allestito difronte a Palazzo San Giorgio nel Porto Antico, mentre ad Alicante avverrà domani all’interno del Pavilion di Genova che ospita numerosi eventi e attività di promozione delle sue bellezze ed eccellenze. Nel pomeriggio dopo la gara di pesto al mortaio, alla partenza vera e propria dei velisti di Ocean Race è previsto un collegamento diretto con Alicante sul ledwall davanti a Palazzo San Giorgio.

Il Pesto al Mortaio con il suo Campionato farà il giro del mondo insieme a The Ocean Race condividendone alcune tappe oltre che ad Alicante e Genova per il gran finale, a Cape Town (Sudafrica), Itajai (Brasile), Newport (USA), Aaarhus (Danimarca) e l’Aia (Olanda). Il buon vento della regata parla così di Genova e profuma di basilico.

Facebook 🍃💚💻 @PestoChampionship

#pestochampionship #lamialiguria #genovamorethanthis

FOR THE OCEAN RACE SAILS, STARTING NEXT SUNDAY, THE GOOD WIND OF THE WORLD PESTO CAMPIONSHIP IS ADDED

2 official stages in Genoa and Alicante

On Sunday 15th January at 12 noon, on the occasion of the departure in Alicante, Spain, of the largest sailing marathon around the world, two eliminations will be organised for the final of the X World Pesto Championship to be held in Genoa in March 2024.

In our city the preliminary round will be held on the stage set up in front of Palazzo San Giorgio in the Old Port, while in Alicante it will take place tomorrow inside the Genoa Pavilion, which hosts numerous events and activities promoting its beauty and excellence. In the afternoon, after the Pesto al Mortaio competition, the actual start of the Ocean Race sailors will be followed by a direct link to Alicante on the ledwall in front of Palazzo San Giorgio.

The Pesto al Mortaio with its Championship will tour the world together with The Ocean Race, sharing some of its stages, in addition to Alicante and Genoa for the grand finale, in Cape Town (South Africa), Itajai (Brazil), Newport (USA), Aaarhus (Denmark) and Aia (Netherlands). The good wind of the regatta speaks of Genoa and smells of basil.