Liliana Martinelli Miss Europa Silver Italia, tra Judo, Cinema Televisione e Moda vive a Genova e sogna il mondo

Liliana Martinelli Miss Europa Silver Italia è nata il 16 luglio del 2001. E’ Italiana vive in Liguria e precisamente a Genova . Ha studiato e conseguito il diploma in una scuola con indirizzo abbigliamento e moda. Ha un bel rapporto con la sua famiglia ed è particolarmente legata alla sorella piu giovane, sentendo il dovere di proteggerla da ogni cosa e persona.

Fin da piccola sognava di fare la modella perché amava e ama tutt’ora essere al centro dell’attenzione e posare per i fotografi. Crescendo si è appassionata anche al mondo del cinema e dello spettacolo.

Ha iniziato questo percorso come tante ragazze iscrivendosi (appena finite le restrizioni per il covid ) ad uno dei tanti concorsi di bellezza come puro divertimento ma non avendo avuto nessun tipo di esperienza precedente non ha ottenendo i risultati sperati. Così ha deciso di iscriversi ad un corso di portamento dove ha ricevuto vari consigli prima teorici e poi pratici, avendo così la possibilità di imparare e capire come indossare i vari capi di abbigliamento, migliorando decisamente il portamento e accrescendo la propria autostima.

Afferma che non è semplice entrare in questo mondo serve molta determinazione e continua voglia di apprendere. Ringrazia sua madre che la segue spesso compatibilmente ai propri impegni, come d’altronde faceva in precedenza quando era impegnata nell’attività sportiva a livello agonistico di Judoka. Sostiene che sono meglio i rimpianti che i rimorsi, riferisce che qualche rimpianto lo ha, ma che è anche felice di averlo. Ha il pregio di cercare di mettere a proprio agio le persone che la circondano con la propria vivacità e allegria, mentre il difetto è la testardaggine, dichiara che quando si prefigge di ottenere un obbiettivo cerca di ottenerlo per forza cercando così di raggiungerlo.

Iscrivendosi al concorso Miss e Mister Europa è risultata finalista Regionale acquisendo la possibilità di partecipare alla Finale Nazionale presso il Grand Hotel Azzurra di Lido Adriano dove ha vinto il titolo di Miss Europa Silver Italia.

Da qui sono usciti vari articoli su quotidiani locali e nazionali, provini cinematografici da dove il regista Antonio Bonifacio l’ha scelta come protagonista del suo prossimo film (con inizio riprese metà febbraio) è stata presente sul Red Carpet del Festival del Cinema di Roma, ha già registrato una puntata dei I Soliti Ignoti in qualità di Ignoto ,con Amadeus su Rai 1 con messa in onda Domenica 15 Gennaio ed inoltre parteciperà alla Fashion Week Sanremese per uno shoting fotografico previsto per il giorno 8 Febbraio mentre il giorno 9 Febbraio presso la prestigiosa Villa Ormond di Sanremo sarà protagonista di un importante defilè con stilisti Italiani, Francesi e Spagnoli .

Non possiamo far altro che augurare a Liliana tante altre soddisfazioni e successi.