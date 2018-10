Lanterna Taekwondo protagonista anche ad Arezzo

GENOVA. 22 OTT. Week end molto proficuo per la Lanterna Taekwondo al Tuscany Open di Arezzo. Dopo i primi 45 giorni di allenamento, caratterizzati anche dalla seduta di perfezionamento assieme al campione Leonardo Basile, la nuova stagione agonistica 2018-2019 inizia con il piede giusto. Sabato dedicato agli Junior. Un argento e un bronzo, rispettivamente con Gaia Littorno (gialle/verdi -63 kg) e Daniele Manzo (nere – 63 kg) rappresentano una bella iniezione di fiducia per i futuri impegni. L’impegno di Francesco Bottino e Paola Nardi non è ricambiato dalla conquista di una medaglia.

Ben nove (un oro, tre argenti e cinque bronzi) i podi conquistati dai Cadetti B.

Bella vittoria per Anna Fossaceca, a testimonianza di una crescita importante. Secondo posto per Alessandro Dermidoff, Mathias Pinna, e Rachele Pinna, terzi Matthew Cavazzuti, Andrea Abbate, Stefano Maggioli, Ahilyn Libero e Lorenzo Gambini. “Gara con 500 atleti, confronto di buon livello e stimolante per tutti e 16 i nostri ragazzi – spiega il Maestro Fabrizio Terrile – Buon test per Silvia Guenna e Matthew Cavazzuti in previsione dei campionati italiani cinture rosse in programma sabato 10 novembre ad Ancona”.