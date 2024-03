L’Aeroclub di Genova è instancabile forgiatore di nuovi piloti

Il 18 marzo partono i nuovi corsi

L’Aeroclub di Genova è un’importante fucina di talenti nel mondo dell’aviazione, offrendo corsi per aspiranti piloti.

Il 18 marzo 2024 segna l’inizio di una nuova opportunità per coloro che desiderano intraprendere il percorso verso il brevetto di pilota privato.

Il 18 marzo 2024, l’Aeroclub di Genova inaugura nuovi corsi per la formazione di piloti. Il programma, gestito da un team di istruttori altamente qualificati, promette di svelare tutti i segreti del volo, un’attività avvincente che coinvolge cuore, mente e anima.

Il corso, che inizia con lezioni teoriche seguite da sessioni pratiche di volo, rappresenta un’opportunità imperdibile per chi desidera ottenere il brevetto di pilota privato.

La sensazione di prendere il controllo dell’aereo è un’esperienza unica, che richiede preparazione e fornisce conoscenze utili anche nella vita quotidiana.

Per partecipare al corso è necessario avere almeno 16 anni, previa autorizzazione dei genitori, e superare un esame medico presso un centro accreditato.

Questo controllo non solo garantisce la sicurezza durante il volo, ma rappresenta anche un’opportunità per valutare il proprio stato di salute.

L’Aeroclub di Genova vanta una reputazione di eccellenza nella formazione di piloti, con molti ex allievi che hanno intrapreso carriere professionali nel settore dell’aviazione.

Tra i suoi ex studenti figura anche Franco Malerba, il primo astronauta italiano, il che dimostra le opportunità di carriera nel settore.

Le prospettive per il settore dell’aviazione sono promettenti, con previsioni che indicano un aumento del 50% dei voli entro il 2050 e miliardi di passeggeri trasportati.

Diventare pilota può essere non solo una passione, ma anche una professione gratificante e stimolante per il futuro.

Per ulteriori informazioni e per iscriverti al corso, invia un’email a: comunicazione@aecgenova.it. Non perdere l’opportunità di realizzare il tuo sogno di diventare pilota privato con l’Aeroclub di Genova.