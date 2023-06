La Spezia – Questa mattina poco prima delle ore 10:30 circa, durante un’attività addestrativa propedeutica al conseguimento dell’abilitazione quale operatore subacqueo per lavori in carena, un ufficiale della Marina Militare, il tenente di vascello Michele Savarese accusava un malore e veniva subito soccorso dal personale sanitario presente che, nonostante i reiterati tentativi di rianimazione, ne constatava il decesso.

Sono in corso gli accertamenti per verificare le cause dell’accaduto ed i familiari sono stati informati.

Il tenente di vascello Michele Savarese, celibe, era in servizio presso l’ufficio allestimenti e collaudi nuove unità del Muggiano (La Spezia).

Da quanto riferisce il 118, il militare è andato in arresto circolatorio. Sul posto, in via Varignano a Le Grazie-Portovenere è intervenuta l’auto medica Delta 1 Spezia e un’ambulanza della Pubblica Assistenza Le Grazie.