Parole ubikate presenta il nuovo romanzo con protagonista il vicecommissario Rocco Schiavone, 1 luglio ore 21 P.za Concordia Albissola Marina

Incontro con lo scrittore ANTONIO MANZINI e presentazione del libro “ELP”

Introduce RENATA BARBERIS

Letture a cura dell’attore GIORGIO SCARAMUZZINO

In caso di pioggia l’incontro si svolgerà nel Museo Muda adiacente alla piazza

Ingresso gratuito

Per Parole ubikate in mare, a cura della libreria Ubik, del Comune di Albissola Marina e del Comune di Savona, con il sostegno di BPER Banca

Nuovo avvincente romanzo noir per il grande scrittore, attore e sceneggiatore romano Manzini avente per protagonista il vicequestore Rocco Schiavone (in testa nelle classifiche di vendita in Italia), serie di romanzi dalla quale è anche stata tratta la serie tv Rai di successo.

Una signora picchiata dal marito non si trattiene, e «come una belva sfoga la sua rabbia incontenibile»: «un buon suggerimento» per comportamenti futuri. Solo che lo stesso uomo l’indomani viene trovato ucciso con un colpo di pistola alla fronte. Uno strano assassinio, su cui Schiavone deve aprire un’inchiesta da subito contorta da fatti personali (comici e tragici). Nel caso è implicata una società che sembra una pura copertura.

In quei giorni peraltro non si fa che parlare dell’ELP, l’Esercito di Liberazione del Pianeta. Schiavone guarda con simpatia mista al solito scetticismo ai gesti clamorosi di questi disobbedienti che liberano eserciti di animali d’allevamento in autostrada…