La nuova stagione del Teatro Nazionale di Genova. Il programma completo per scoprire i prossimi appuntamenti.

La nuova stagione del Teatro Nazionale, da non perdere.

Claudio Bisio, Elisabetta Pozzi, Marco Paolini, Laura Curino, Stefano Massini, Laura Marinoni, Remo Girone, Emma Dante, Pippo Delbono, Paolo Fresu, Milvia Marigliano, Fabrizio Gifuni, Concita De Gregorio, Sax Nicosia, Maddalena Crippa, Filippo Dini, Andrea Jonasson, Ugo Dighero, Linda Gennari, Davide Enia, Franco Branciaroli, Eros Pagni, Tullio Solenghi…

È impossibile fare un elenco esaustivo anche solo dei nomi più noti presenti nel nostro nuovo cartellone, che con oltre 60 titoli alterna armoniosamente grandi classici e drammaturgia contemporanea, commedie e teatro civile.

Per esplorare il cartellone completo cliccate qui, se volete prima qualche spunto leggete sotto.

Iniziamo dall’inaugurazione della stagione, che con Grief & Beauty porta per la prima volta a Genova un regista che ha rivoluzionato il teatro europeo come Milo Rau, e proseguiamo con le nostre produzioni, che vi permetteranno di scoprire la rivalità tra due regine (vestite da Dolce & Gabbana) in Maria Stuarda, regia di Davide Livermore, o la storia di Simon Wiesenthal ne Il cacciatore di nazisti, regia di Giorgio Gallione;

appassionatevi alla saga dell’Orestea con Agamennone e Coefore / Eumenidi, portata in scena dal nostro direttore Davide Livermore con un gruppo di interpreti straordinari;

ritrovate il fascino malinconico de Il giardino dei ciliegi di Cechov nella versione di Rosario Lisma, e sospirate insieme ad Arturo Cirllo e il suo Cyrano de Bergerac.

Recatevi a Lemnos nel Mediterraneo tra storie di confino e migranti, nuova opera di Giorgina Pi e Bluemotion.

Rispecchiatevi con ironia ne La mia vita raccontata male di Francesco Piccolo o ritrovate Govi ne I maneggi per maritare una figlia con l’irresistibile coppia Solenghi / Pozzi.

Vi interessano le storie al femminile? Tra ottobre e dicembre ci sono gli spettacoli del Festival dell’Eccellenza al femminile, ma potrebbero fare al caso vostro anche la commedia di Carolina África Martín Pajares Autunno in aprile o Lady Grey di Will Eno.

Se teatro per voi vuol dire Shakespeare, noi lo decliniamo ne Il mercante di Venezia con Franco Branciaroli nei panni di Shylock, in un Otello con cast tutto femminile (Federica Fracassi e Lucia Lavia nei ruoli principali), nello scanzonato Sogno di una notte di mezza estate di Jurij Ferrini o nella suggestiva La tempesta firmata Alessandro Serra.

Ancora classici? Perché non Pirandello con i Sei personaggi in cerca d’autore di Valerio Binasco o Così è (se vi pare) con Eros Pagni? Oppure Il compleanno di Pinter messo in scena da un maestro internazionale del teatro come Peter Stein?

E se preferite il teatro di narrazione ecco per voi le Storie di Massini, il caso Moro portato sul palco da Fabrizio Gifuni ne Con il vostro irridente silenzio, il nostro mondo in bilico come un castello di carte raccontato da Marco Paolini in Sani! o i mondiali dell’82 rievocati da Davide Enia in Italia Brasile 3 a 2 il ritorno.

Avete voglia di commedia? Dalla romantica Alla stessa ora, il prossimo anno con Alberto Giusta e Alessia Giuliani alla perfida Peng di Marius von Mayenburg, da Il delitto di via dell’Orsina di Eugène Labiche con Massimo Dapporto al Don Giovanni a Soho di Patrick Marber (o la calcistica The Red Lion) avrete solo l’imbarazzo della scelta.

E poi ancora tante altre proposte, come gli spettacoli di Circumnavigando, Tango macondo con Paolo Fresu e Ugo Dighero o il concerto di Beppe Gambetta…

