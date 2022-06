Ritorna il Chiavari Jazz Festival, Giovedì 30 alle 21.30 in P.zza Matteotti, sarà un concerto con una dedica speciale

Ritorna il Chiavari Jazz Festival, Giovedì 30 alle 21.30 in P.zza Matteotti. Andrea Tofanelli, accompagnato dalla Tigullio big band Jazz Orchestra (straordinaria orchestra composta da 19 elementi dall’impareggiabile ricchezza timbrica; 6 sax – 5 trombe – 4 tromboni – pianoforte – c.basso – chitarra – batteria), proporrà un emozionante tributo al grande “acutista” Maynard Ferguson.

Il concerto è a ingresso libero, come tutti quelli della rassegna curata dalla Filarmonica di Chiavari con il contributo di Comune di Chiavari e Regione Liguria.

Andrea Tofanelli, qui in veste di solista, ha collaborato col leggendario trombettista canadese Maynard Ferguson dal 2000 al 2006 (anno della sua morte) in Italia, Europa, Gran Bretagna e Stati Uniti, ed è stato soprannominato da Maynard stesso “Il Maynard Ferguson italiano”.

Unico trombettista italiano chiamato a far parte della band di Ferguson, Tofanelli è stato uno degli unici due trombettisti europei chiamato negli USA a omaggiare il grande acutista (ovvero un trombettista che supera di gran lunga l’estensione scritta di una classica tromba e di cui fa parte insieme a un ristretto club di pochi eletti nel mondo), nel concerto ufficiale di commemorazione “Maynard Ferguson Tribute”, tenutosi nel 2006 a St. Louis (USA).

Ci sono, anche nel jazz italiano, musicisti di uno stampo degno d‘esser definito “classico”, tanto nell‘esprimersi richiamano il paragone con i grandi solisti della storia. In particolare hanno una perfezione di stile mirabilmente raggiunta e apparentemente (ma solo apparentemente) privilegiata sulla ricerca del nuovo e sull‘istinto. In tale rara schiera figura proprio Andrea Tofanelli, cui ha dato certo sostegno la lunga collaborazione con Maynard Ferguson e il culto che mantiene vivo verso il fuoriclasse canadese.

Una serata tributo a un gigante del Jazz che aveva come caratteristica la liricità con cui riusciva a trasformare anche il registro più estremo della sua tromba in musica.

Il Concerto verrà replicato

Venerdì 1 luglio ore 21.30 Savona Fortezza Priamar nell’ambito di: Contaminazioni Liriche, il Festival dell’Opera Giocosa di Savona

Sabato 9 luglio ore 21.30 La Spezia p.zza Europa nell’ambito del 54° Festival Internazionale del Jazz della Spezia.

La rassegna Chiavari Jazz Festival proseguirà.

Giovedì 07 luglio ore 21.30 p.zza Matteotti con la straordinario voce di Cristina Zavalloni accompagnata da: Guglielmo Pagnozzi clarinetto e sax– Lorenzo Cimino tromba – Bebo Ferra chitarra – Furio di Castri c.basso – Alessandro Fabbri batteria. Serata dedicata alle “Work Song’s”

Giovedì 21 luglio ore 21.30 p.zza Matteotti, l’astro emergente del pianoforte Jazz Tommaso Perazzo (recentemente laureato alla Manhattan School of Music di New york), accompagnato dalla Tigullio big band Jazz Orchestra, propone The best of piano Jazz, serata dedicata ai grandi pianisti della storia del Jazz Duke Ellington, Cick Corea e altri grandi.

Giovedì 25 agosto ore 21.30 p.zza San giovanni, l’eclettico chitarrista norvegese Biørn Vidar Solli, accompagnato dal Piero Gaddi quartet presenta “Opus One” produzione discografica recentemente registrata che sta riscuotendo grande successo, una visione attuale della musica jazz nelle sue contaminazioni di gusdto europeo.