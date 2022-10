La Nazionale di calcio Femminile alla mostra di Rubens, domenica alle 10 le atlete saranno al Ducale guidate dall’assessore Bianchi

La Nazionale di calcio Femminile alla mostra di Rubens. Le atlete della Nazionale di calcio Femminile in visita alla mostra di Rubens a Palazzo Ducale. A poche ore dall’amichevole contro il Brasile, in programma lunedì 10 ottobre, allo stadio Luigi Ferraris di Genova, la Nazionale di calcio femminile sarà ospite di Palazzo Ducale, domenica mattina alle 10, per visitare la mostra di Peter Paul Rubens, accompagnate dall’assessore allo Sport e Turismo del Comune di Genova Alessandra Bianchi.

«Ringrazio tutto lo staff della Nazionale che ha permesso alle nostre atlete di trascorrere qualche ora fuori dal campo di allenamento e potersi immergere nelle straordinarie bellezze esposte a Palazzo Ducale – commenta l’assessore Bianchi – sarà anche l’occasione per fare una breve visita alla città, con l’auspicio che possa essere un primo assaggio per poi tornare nel tempo libero.

Genova saprà accogliere con entusiasmo la Nazionale femminile che, dopo ben 17 anni, torna nella nostra città, un evento importante per tutti gli sportivi, ma anche per la promozione turistica del nostro territorio che sa offrire un’ampia scelta di intrattenimento per i visitatori, dalla cultura all’outdoor».

In occasione della visita della Nazionale Italiana di calcio femminile a Palazzo Ducale, l’Assessore Alessandra Bianchi consegnerà al CT Milena Bertolini la bandiera di The Ocean Race The Grand Finale. Italia e Brasile, infatti, saranno due tappe fondamentali della regata intorno al mondo che partirà il prossimo 15 gennaio da Alicante e “toccherà” Itajai prima di arrivare a Genova.

Il match amichevole Italia-Brasile si svolgerà lunedì 10 ottobre alle 18.30 allo stadio Luigi Ferraris.