E’ una delle Moto Guzzi più attese dal mercato italiano. Dopo anni di assenza, la casa di Mandello del Lario ritorna nel settore delle entrofuoristrada di cilindrata medio alta.

Ritorna infatti sulla scena a due ruote la Stelvio, una moto da 1000 cc. per 115 CV di potenza, uniti ad un peso di 222 kg.

Un mezzo con altissimo livello di tecnologia, adatta al viaggio anche ad alta percorrenza in coppia con bagagli, ma in grado di destreggiarsi adeguatamente nel misto stretto grazie ad una ciclistica ed una componentistica superlativa che consentono al propulsore estremamente brillante e godibile in ogni situazione.

In uno dei primi test ride la nuova moto dell’Aquila ha dimostrato grandissima confidenza nella guida ed un’estrema precisione nell’inserimento ed in uscita dalle curve. Un mezzo in grado di soddisfare molti appassionati delle due ruote.

Per chi voglia scoprirla in anteprima, la Stelvio sarà esposta a Genova da Dogghy Garage, storico locale legato al marchio Moto Guzzi, che sabato e domenica vedrà l’apertura straordinaria per consentire di ammirare la nuova due ruote che arriva dalla provincia di Lecco.

Le porte di via Paolo Reti 57r si apriranno sabato 17 febbraio dalle 11.00 alle 20.00 mentre domenica 18 febbraio sarà accessibile con orario dalle 9.00 alle 19.00.

Per informazioni il telefono è 0106457379 la email dogghygarage@gmail.com oppure www.dogghygarage.it, anche sui principali social. Roberto Polleri – Foto Milagro