L’ Unitre di Albenga non va mai in ferie

SAVONA. 19 GIUG.Anche d’estate quando i corsi si interrompono l’Unitre Comprensoriale Ingauna guidata dal professor Claudio Almanzi non va in ferie: “Questa sera – ci ha spiegato Almanzi- prenderà il via la rassegna tradizionale estiva denominata “I Lunedi culturali” che l’Unitre organizza da molti anni. Sarà una partenza col botto perché avremo un ospite eccezionale e molto amato in tutto il comprensorio: si tratta del professor Gino Rapa che oltre ad essere un grande promoter culturale e l’anima del gruppo dei “Fieui di Caruggi” negli ultimi anni abbiamo scoperto essere anche un valido scrittore. Il 26 giugno interverrà il musicologo e scrittore Giorgio Olmoti, mentre il 3 luglio tornerà nostra gradita ospite la critica ed esperta d’arte Claudia Andreotta”. A chiudere gli appuntamenti che si terranno sempre in Piazza Trincheri, con inizio alle ore 21, sarà il 17 luglio sarà un esperto del paesaggio ligure: Mauro Bico.

“Il 13 giugno scorso- prosegue Almanzi- a causa dell’allerta meteo abbiamo dovuto rimandare la cerimonia di chiusura dell’anno accademico 2022-2023. La cerimonia si svolgerà pertanto domani sera con gli stessi orari pervisti in precedenza”. Alle ore 10, presso il Chiostro Ester Siccardi, verrà inaugurata la mostra con le opere realizzate dagli studenti Unitre nell’ambito dei vari laboratori artistici. La mostra chiuderà alle ore 17 e ci si trasferirà in piazza Trincheri per la consegna dei sigilli accademici. Seguirà l’esibizione della corale diretta dal Maestro Eleonora Mantovani ed il concerto del gruppo musicale “Il ClanDestino”, che presenterà un omaggio a Fabrizio De Andrè.

“Martedi 27 giugno- conclude Almanzi- il nostro gruppo corale, guidato dal Maestro Eleonora Mantovani terrà un concerto nell’ambito della Festa per l’anniversario dell’apertura della RSA Casa del Clero nell’Opera Sacro Cuore in via Trieste. La festa avrà inizio alle ore 13 e 30. Dopo i saluti delle autorità e la benedizione del parroco Don Pablo Gabriel Aloy inizieranno i canti che si concluderanno con una merenda. Con questo concerto daremo il via ad una serie di eventi sul territorio che contribuiscano a mettere in contatto realtà ed associazioni che possano formare una rete utile non solo agli anziani, ma a tutti i nostri concittadini”. L’ Unitre Comprensoriale Ingauna è una realtà culturale che conta oltre 400 soci nelle sue tre sedi di Albenga, Borghetto Santo Spirito e Ceriale .

Alfredo Sgarlato