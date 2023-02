Interruzione idrica della zona di Quarto lunedì 27 febbraio

Per lavori programmati di manutenzione

In seguito a lavori programmati di manutenzione della rete idrica, lunedì 27 febbraio 2023 dalle ore 09:00 alle ore 13:00, verrà attuata un’interruzione idrica alle utenze allacciate in due vie del comune di Genova Quarto: via del Chiapparo (dal civico 1 al 151) e via Percy Bisshe Shelley (dal civico 57 al 197).

In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente. Lo comunica Iren Acqua.