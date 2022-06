Insulti sessisti, solidarietà di Piana (Lega) alla candidata Claudia Benassi (Pd)

“Scritte ingiuriose e sessiste. Un gesto vile che ha colpito ancora una volta una donna, candidata alle prossime elezioni amministrative genovesi.

Solidarietà al consigliere del Municipio IV Media Val Bisagno Claudia Benassi (Pd) e ferma condanna per gli insulti che ha ricevuto. Coloro che attaccano le donne vanno identificati, isolati e puniti.

Basta odio. Gesti del genere sono inaccettabili.

Occorre che tutti gli esponenti della politica condannino pubblicamente ogni episodio di violenza, anche verbale, prendendo la distanze da questi odiatori”.

Lo ha dichiarato stamane il consigliere regionale della Lega Alessio Piana, che è anche commissario cittadino del partito di Salvini, a seguito delle scritte comparse sul sentiero dell’Acquedotto storico a Molassana.

“Condanno con la più netta fermezza – ha aggiunto il consigliere comunale del Pd Alberto Pandolfo – le espressioni ingiuriose e sessiste indirizzate alla consigliera Claudia Benassi, cui va la mia massima solidarietà e vicinanza”.

“Un gesto vile, ingiurioso e sessista – ha sottolineato il presidente del Municipio IV Media Val Bisagno Roberto D’Avolio – Cara Claudia Benassi non ti curar di lor, ma guarda e passa.

La tua forza e determinazione sono insuperabili, così come la tua voglia di metterti in gioco per il territorio. Sono sicuro che non hai bisogno di solidarietà per il gesto di uno stupido, sei già andata oltre. Vamos”.