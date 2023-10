Insicura pure piazza De Ferrari: 26enne aggredito da tre stranieri

(In)sicurezza e violenza a Genova. Un 26enne residente a Roma intorno alle 2 dell’altra notte è stato aggredito da alcuni stranieri mentre stava passeggiando in piazza De Ferrari per tornare al suo alloggio.

Il giovane è stato aggredito da tre persone, che lo hanno lasciato a terra.

Successivamente, è stato soccrso dai sanitari del 118, che lo hanno trasportato al Pronto soccorso del Galliera, dove è stato ricoverato con ferite per fortuna non gravi.

Secondo quanto riferito dalla vittima dell’aggressione, che era in compagnia di alcuni amici, a picchiarlo sarebbero stati tre giovani di nazionalità albanese dopo una lite per futili motivi sulla quale, al momento, non sono emersi ulteriori dettagli.

Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti della Polizia, ma gli aggressori stranieri sono riusciti a fuggire. I poliziotti hanno ascoltato alcuni giovani presenti e acquisito le telecamere della zona per risalire agli autori del violento pestaggio.